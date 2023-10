Diletta Leotta, bikini mozzafiato a due mesi dal parto

L'autunno sembra non voler arrivare, così Diletta Leotta ne approfitta per godersi ancora un po' di mare. E che mare. La conduttrice è in vacanza in Sicilia, a Lipari, insieme al compagno Loris Karius e alla figlia Aria, nata due mesi fa.

"Nel mio posto del cuore" scrive su Instagram, dove condivide alcune foto di queste giornate felici. La prima è una di lei in bikini, prima di scendere in acqua dalla scaletta della piattaforma, sorridente e in splendida forma. "Come si fa a partorire e a non smuoversi proprio?" chiede una follower, commentando il fisico perfetto della conduttrice, diventata mamma per la prima volta ad agosto. Fortuna, ma anche tanto allenamento e un regime alimentare corretto: è questo il segreto di Diletta Leotta.

Negli altri scatti Diletta Leotta è con una sua amica, poi insieme al compagno, abbracciati, infine tutti e tre con la piccola Aria, al tramonto. Per lei questo è uno dei momenti più felici della sua vita e il sorriso dice più di ogni parola.