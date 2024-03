Diletta Leotta: la cameretta della figlia Aria è un vero incanto, le prime immagini

Diletta Leotta ha mostrato per la prima volta com'è la cameretta di sua figlia Aria. La bambina, nata lo scorso 16 agosto 2023, ha infatti la sua prima stanza che sua mamma Diletta ha arredato con un gusto impeccabile incollando lei stessa gli stencil sul muro e scegliendo per la sua bimba atmosfere romantiche, magiche e sognanti. Com'è la prima cameretta di Aria? A mostrarcelo è proprio Diletta Leotta che nelle sue ultime stories su Instagram si è fatta vedere alle prese con un po' di bricolage e lavori manuali per rendere la camera da letto della bimba avuta insieme al suo compagno Loris Karius, un vero incanto.

Ed è così che le pareti prendono il colore del grigio chiaro alternato a righe bianche, spuntano delle immagini sui muri di stelline luccinanti e mongolfiere colorate con dei dolcissimi elefantini e a rendere davvero magico l'ambiente che ospiterà il primo lettino della piccola Aria, che proprio oggi compie 7 mesi di età, sono delle vere mongolfiere di vimini in miniatura che scendono dal soffitto e che illuminano con lucine calde e avvolgenti la stanza. Un'atrmosfera da sogno resa ancora più romantica dalla culla di Aria che è sovrastata da un manto di stelline illuminate.

Una cameretta meravigliosa di cui Diletta Leotta è super fiera e che ha scelto con molta cura. "Pronta", ha scritto, infatti, la giornalista sportiva sul video in cui mostra quanto sia venuta bella la stanza della piccola Aria accompagnando la scritta con dei cuoricini. Ed è con tutto questo amore e con il desiderio che sua figlia faccia sogni d'oro in una stanza letteralmente da sogno, che Diletta festeggia il mesiversario della sua bimba.

E ora, è tempo di pensare alle nozze con Loris Karius dopo la romanticissima proposta di matrimonio del suo fidanzato ricevuta solo pochi mesi fa.

