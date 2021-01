Daniele Scardina replica (a tono) allo sfottò sul flirt tra la ex Diletta Leotta e Can Yaman

Foto, indiscrezioni, indizi social continuano a gravitare attorno a quella che ormai pare essere la coppia del momento, Diletta Leotta e Can Yaman che, incuranti del gossip che li travolge, continuano a non smentire o confermare la liason e lasciano che siano le cronache a parlare di loro.

Tacciono loro, ma tace anche lui, Daniele Scardina, l’ultimo compagno della conduttrice di Dazn, che dopo la fine della loro relazione non aveva fatto mistero di provare ancora dei sentimenti per la ex. Sentimenti che però adesso sembrano ormai far parte di un passato che non contempla gelosie, vista la battuta con cui ha replicato alla frecciatina di un follower che lo ha punzecchiato sulla nuova relazione di Diletta.

Diletta Leotta e Can Yaman insieme? Daniele Scardina ci scherza su

Provocato da un utente che su Instagram ha fatto riferimento all’attore turco Can Yaman ormai fotografato sempre al fianco di Diletta Leotta, Daniele Scardina ha dimostrato di non curarsi più tanto del nuovo capitolo sentimentale della sua ex.

“Attento al turco”, lo sfottò scritto su Instagram da chi ha fatto evidentemente riferimento al nuovo compagno di Diletta; “Attenti al lupo, attenti al lupo”, la risposta di lui che ha dimostrato totale indifferenza rispetto alle ultime vicende che non lo vedono più tra i protagonisti delle pagine rosa. Niente strascichi nostalgici, dunque. Il passato è definitivamente archiviato.

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman

Le voci sulla relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman hanno iniziato a circolare qualche settimana fa, istigate prima da alcuni segnali social che facevano pensare a una misteriosa frequentazione, poi dalle foto che li mostravano insieme durante una cena a Roma. Can era arrivato in Italia per girare un noto spot, potendo così conoscere la conduttrice con cui ha trascorso romantici weekend. La storia tra i due pare continuare in sordina, anche se c’è chi sospetta come dietro alla relazione possa celarsi qualche interesse di natura ben diversa da quella sentimentale…