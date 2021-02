Diletta Leotta conferma la storia con Can Yaman, i fan si scatenano: boom di like per lo scatto social

Dopo Can Yaman, anche Diletta Leotta ha tenuto a ufficializzare attraverso il suo profilo Instagram la storia d’amore con l’attore turco che tanto ha fatto parlare nei giorni scorsi. La conduttrice, sparita dai social per giorni, è tornata poco fa per condividere con i follower la prima foto che la ritrae accanto al neofidanzato in un maneggio, mentre sorridente accarezza il muso di un cavallo bianco.

“C’era una volta…” si legge a corredo del post, subito destinatario di migliaia di like da parte dei fan entusiasti per il romantico scatto della coppia, protagonista di una favola dove, come nei più classici romantici racconti, il principe azzurro arriva sempre su un cavallo bianco...

La storia d’amore di Diletta Leotta e Can Yaman

Le voci su una storia tra Diletta Leotta e Can Yaman circolano da circa un mese. Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, la conduttrice e l’attore turco star di ‘Day Dreamer’ hanno iniziato a frequentarsi dopo una serie di scambi di messaggi via Instagram. Le prime paparazzate risalgono ai primi giorni di gennaio, quando la coppia ha cenato con il manager dell’attore Andrea di Carlo e la sua fidanzata Arisa per poi andare via insieme. Dopo qualche giorno di silenzio e un certo fastidio per il clamore mediatico palesato da Yaman, l’attore ha deciso di ufficializzare la storia con Diletta in una foto a cui, adesso, ha fatto seguito quella della sua dolce metà.

Il clamore suscitato dal fidanzamento dei due ha anche indotto qualcuno a sostenere si tratti di business più che d'amore. L'informatissimo giornalista Alberto Dandolo è quasi certo che il loro è un "legame d'affari", come ha spifferato sul settimanale Oggi, raccontando come dietro alla chiacchierata love story possano nascondersi in realtà interessi professionali di entrambi.