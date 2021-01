“Quel bacio sotto gli occhi di Arisa”: tutti i dettagli (e le foto) del flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman

Diletta Leotta e Can Yaman sono la prima coppia dello spettacolo ad alimentare il gossip del 2021. Dopo le indiscrezioni circolate in questi giorni, il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola oggi le prime immagini della conduttrice italiana e dell’attore turco, aggiungendo i dettagli su una storia appena nata ma già chiacchieratissima.

Diletta Leotta e Can Yaman insieme: i dettagli

Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, Diletta Leotta e Can Yaman si frequentano da tre settimane e la scintilla sarebbe scoccata dopo una serie di scambi virtuali di messaggi via Instagram. Martedì 5 gennaio la conduttrice ha raggiunto l’attore all’Eden, uno degli hotel più lussuosi di Roma dove lui soggiornava per girare uno spot. Il giorno dopo la coppia ha cenato con il manager dell’attore Andrea di Carlo e la sua fidanzata Arisa per poi andare via insieme. La mattina seguente lei è apparsa sul balcone della camera di Can e, sempre da quel balcone, ha girato le storie Instagram che hanno documentato gli assembramenti delle fan dell’attore (per cui è stato multato di 400 euro). Impegni di lavoro a parte, la coppia ha trascorso un romantico weekend insieme.

“Siamo innamoratissimi, presto lui verrà a Milano” le parole raccolte dalle fonti del settimanale Chi che aggiunge il dettaglio del dono che Can avrebbe lasciato a Diletta prima di andare in aeroporto: una rosa rossa in una scatola di vetro, simbolo di una grande passione ormai venuta allo scoperto.