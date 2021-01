Diletta Leotta e Can Yaman, vero amore o legame d’affari? Il clamoroso retroscena

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme, sì o no? Giorno dopo giorno, forte di foto e indizi sparsi qua e là tra social e paparazzate, il binomio troneggia nell’empireo di un gossip che cerca conferme alla relazione tra la bionda conduttrice italiana e il belloccio attore turco. E mentre i diretti interessati se ne guardano bene dal fornire conferme o smentite alle voci che li riguardano, le insinuazioni su una storia che ancora non trova certezze si fanno largo fino a comprendere il dubbio che tra i due possa esserci solo un “legame d’affari”.

Diletta Leotta e Can Yaman insieme per finta? Il gossip sul Festival di Sanremo

Ad accendere il dubbio che Diletta Leotta e Can Yaman possano essere legati sì, ma solo da un sottile filo tra verità e show, è il giornalista Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, racconta come dietro agli indizi di una nascente storia d’amore possano nascondersi interessi professionali di entrambi.

Contattata dal magazine per avere conferme sull’effettivo legame con l’attore, la popolare presentatrice si è trincerata dietro un secco “no comment” nonostante i giornali pubblichino foto che la mostrano a cena con lui e i social siano luogo virtuale per raccogliere tracce di quella che pare proprio una relazione. Ma allora Diletta e Can sono davvero una coppia? “Probabilmente solo di amici e di affari”, insinua il settimanale che racconta come la star della soap ‘Day Dreamer’ da molti sia data come certa sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, dove la stessa Leotta potrebbe tornare per volere di Amadeus (che ha già confermato Zlatan Ibrahimovic, anche lui di recente affiancato alla conduttrice).

Ma non è tutto: pare, infatti, che Diletta Leotta potrebbe sbarcare in Turchia come star della soap di cui l’attore è già indiscusso protagonista… Verità o solo dubbi alimentati dalla scarsa chiarezza dei due riservatissimi? Cosa ci sia effettivamente di vero dietro ai sospetti così raccontati sarà il tempo a svelarlo. O magari gli stessi interessati, prima o poi. Chissà.