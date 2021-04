Diletta Leotta e Can Yaman, sempre più uniti e felici: le foto delle feste insieme

È un momento veramente felice per Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN ha passato le festività pasquali insieme a Can Yaman, con il quale ormai fa coppia fissa da tempo.

Su Instagram, Diletta Leotta ha condiviso una foto che li ritrae insieme sorridenti vicini a un grande uovo di cioccolato personalizzato con la scritta “Buona Pasqua, Diletta e Can”. Nelle Instagram Stories poi Leotta ha pubblicato un video che li vede felici e complici durante l’apertura dell’uovo. Sullo sfondo, un romantico mazzo di rose rosse.

Diletta Leotta e Can Yaman, presto le nozze?

Nel giorno di Pasquetta, Can Yaman ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Diletta Leotta, abbracciati su una terrazza inondata di sole.

Appena pochi giorni fa, l’attore turco aveva parlato della sua storia d’amore con la conduttrice. Il loro, ha detto, “è un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto”. Yaman aveva poi aggiunto. “Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”. E le nozze? “Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.