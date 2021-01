Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati? Arriva la foto che alimenta il clamoroso gossip

Diletta Leotta e Can Yaman si sono fidanzati? Il binomio si fa scoppiettante nell’olimpo del gossip delle ultime ore che sempre più insistente rende i due protagonisti delle cronache rosa del momento.

A raccontare per prima l’indiscrezione sulla presunta liaison tra il volto di Dazn e l’attore turco sex symbol della serie di Canale 5 ‘Day Dreamer’ è stata la speaker di RDS nonché professoressa del talent ‘Amici’ Anna Pettinelli che ha sganciato la bomba durante il suo programma radiofonico: “La notizia arriva da una fonte certa ma preferisco non rivelarla”, ha affermato la conduttrice che ha aggiunto il dettaglio secondo cui i due sarebbero stati visti mentre si baciavano appassionatamente. Pare, inoltre, che Leotta e Yaman abbiano soggiornato nello stesso hotel questo weekend, in occasione della permanenza a Roma dell’attore chiamato a girare uno spot. A riprova di ciò le Instagram Stories pubblicate da Diletta che ha filmato le immagini degli assembramenti causati Yaman all’esterno dell’hotel in questione.

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme: la foto che alimenta il gossip

Nel clamore che rende i nomi di Diletta Leotta e Can Yaman protagonisti di un nuovo capitolo rosa delle cronache, le voci principali dei diretti interessati tacciono sul presunto flirt che li chiama al centro della storia. Ma se i due non confermano né smentiscono le indiscrezioni, curioso appare che proprio nel pieno della clamorosa indiscrezione, Diletta Leotta - single dalla fine della relazione con il pugile Daniele Scardina - pubblichi la foto che la mostra nella camera di un hotel con un romantico mazzo di fiori recapitato da un misterioso mittente… “Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso”, scrive la conduttrice a corredo dello scatto. Che sia proprio Can Yaman il galante corteggiatore? Si attendono ulteriori elementi che potrebbero arrivare nemmeno troppo tardi…