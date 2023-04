Diletta Leotta: "Ti puoi innamorare anche di chi non ha un conto in banca cospicuo". Esplode l'ironia

Due cuori e una capanna. Non si può certo dire sia stato questo finora il fil rouge delle storie d'amore di Diletta Leotta, ma la conduttrice di Dazn assicura che il conto in banca non è la prima cosa che guarda in un uomo. Legata da meno di un anno al calciatore tedesco Loris Karius, da cui aspetta il primo figlio - una bambina, come hanno svelato pochi giorni fa - i suoi ex, dal puglie Daniele Scardina all'attore turco Can Yaman, non sono certo perfetti sconosciuti, tantomeno poco abbienti, eppure per lei è una caratteristica secondaria.

Durante l'ultima puntata di "105 Take Away", il programma su Radio 105 che conduce insieme a Daniele Battaglia, Diletta Leotta ha detto: "Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo". Possibile, dunque, ma fino a prova contraria non è il suo caso, come in molti fanno notare sui social, dove è esplosa l'ironia in merito a certe dichiarazioni. Battute e insinuazioni si sono rincorse per ore e c'è stato anche chi ha pubblicato lo screen con il stipendio del portiere del New Castle, nonché futuro papà della figlia di Diletta Leotta: "Infatti ha fatto un figlio con un calciatore ricco - scrive l'utente - Diletta e la sincerità due direzioni diverse".

La storia con Larius e il bebé in arrivo

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti meno di un anno fa. L'amore è esploso lo scorso ottobre ed entrambi, fin da subito, hanno voluto fare sul serio, tanto che lui l'ha presentata alla famiglia, in Germania, appena si sono fidanzati. A marzo l'annuncio della gravidanza, in lacrime, mentre la sera di Pasqua - sempre emozionatissimi - hanno fatto sapere sui social che aspettano una bambina. Sul nome, però, è ancora mistero.