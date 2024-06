Diletta Leotta, festa sullo yacht dopo il matrimonio ma per pochi intimi (senza Chiara Ferragni)

"Senza fine". La canzone di Ornella Vanoni sarebbe perfetta per Diletta Leotta e Loris Karius, non solo come augurio per il loro matrimonio, ma anche per descrivere la festa. È stato un weekend senza sosta per gli sposi e i loro invitati sull'isola di Vulcano, dove sabato 22 giugno si sono celebrate le nozze.

I festeggiamenti sono iniziati il venerdì sera con un white party - dove erano presenti quasi tutti gli ospiti - poi il ricevimento sabato, fino a notte fonda, e la domenica è stato il momento di ripartire. Non per tutti però, perché Diletta e Loris sono salpati su un lussuoso yacht insieme a pochi intimi.

Una bella giornata in barca per continuare a festeggiare con gli amici più stretti, come si vede nelle foto pubblicate da Chi. A bordo con gli sposi al largo di Lipari c'erano Elodie - testimone di Diletta Leotta - con Andrea Iannone, Elisabetta Canalis insieme al compagno Georgian Cimpeannu - e l'inseparabile cagnolino Charlie - e qualche amico dello sposo. Si è continuato a brindare, tra un bagno e l'altro, ma soprattutto non sono mancate le risate. Diletta e Loris, tolti gli abiti da cerimonia, si sono finalmente rilassati e goduti le prime ore da marito e moglie con i loro affetti più cari accanto.

I grandi 'esclusi'

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius ha fatto il pieno di vip. Da Chiara Ferragni - arrivata il venerdì sera insieme all'amico Manuele Mameli - a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Elena Barolo, Barbara Berlusconi, Mariano Di Vaio con la moglie Eleonora Brunacci. Nessuno di loro, però, era sullo yacht il giorno dopo le nozze, nemmeno Chiara Ferragni, che durante il weekend si è immortalata - e postata - più volte accanto alla sposa, lasciando intuire ci fosse un'amicizia importante. Ma Diletta Leotta le amiche più care le aveva vicino fino al giorno dopo, anche se con qualche foto in meno.