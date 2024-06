Diletta Leotta sposa, la sorpresa dell'ex fidanzato Daniele Scardina poco prima delle nozze

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, celebrato sabato 22 giugno con gli amici che hanno raggiunto la Sicilia per un lungo wekend di festeggiamenti, è stato raccontato in ogni dettaglio sui social. Tanti i video e le foto condivisi dagli ospiti presenti all'evento, da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker, da Elisabetta Canalis a Elodie, tutti testimoni del rito che ha visto la splendida sposa accompagnata verso il marito da papà Rori e poi, ancora, del party che ne è seguito. Tema delle nozze "Aria d'amore", ispirato alla figlia degli sposi, Aria Rose, nata la scorsa estate.

Ma nell'ultimo numero del settimanale Oggi si riporta un particolare ulteriore che riguarda il pugile Daniele Scardina, meglio noto come King Toretto, l'ex fidanzato di Diletta Leotta che ha voluto manifestarle tutto il suo affetto in un momento così speciale. "Un messaggio privato d'auguri giunto poche ore prima del rito nuziale ha scaldato il cuore della sposa" racconta Alberto Dandolo nella rubrica Pop Secret che fa appunto riferimento alla sorpresa del 32enne di Rozzano autore di "una lettera speciale" per la donna a cui è stato legato per un anno.

I due sono stati insieme dal 2019 al 2020 e il loro legame si è concluso senza risentimenti e con un rapporto d'affetto. A dimostrazione di ciò, il messaggio pubblico di supporto che Diletta Leotta condivise lo scorso anno a seguito del grave problema di salute che aveva colpito Scardina.

La storia d'amore di Diletta Leotta e Daniele Scardina

Daniele Scardina "King Toretto" è uno dei pugili professionisti italiani più noti a livello internazionale mondo. 32enne, nato a Rozzano, nel Milanese, è diventato noto al grande pubblico italiano, oltre che per i suoi successi sportivi, anche per aver partecipato a Ballando con le stelle. Scardina e Diletta Leotta si erano conosciuti in occasione del match del pugile contro Kekalainen, match che la conduttrice aveva seguito per Dazn. Era il marzo del 2019 e i due iniziarono a frequentarsi. Il loro desiderio di rimanere anonimi era stato disilluso dai giornali di gossip che erano riusciti a fotografarli insieme molti mesi prima che decidessero di uscire allo scoperto. "Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro", le parole che Scardina spese per il relazione alla vigilia del primo Natale trascorso insieme.

A luglio 2020 iniziarono a circolare le prime voci riguardo a una rottura tra i due, che poi furono confermate. Il pugile per mesi ha provato a ricucire il rapporto con la giornalista, ma alla fine i due si sono separati definitivamente.