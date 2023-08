Il fratello di Diletta Leotta presenta la nipotina Aria: la foto con mamma e papà Loris Karius

Sono ore emozionanti per Diletta Leotta e Loris Karius, diventati genitori della loro prima figlia, Aria, nata proprio il giorno del compleanno della sua mamma. La conduttrice e il calciatore tedesco hanno annunciato l'arrivo della bimba nella serata di ieri, dopo essere "scomparsi" dai social e aver così insospettito i follower che erano in attesa della bella notizia. Un'assenza comprensibile quella della coppia, evidentemente decisa a vivere in modo riservato l'arrivo della piccola coccolata dai neogenitori, ma anche dallo zio Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta. "È nata la mia nipotina Aria" ha scritto l'uomo, di professione chirurgo estetico, condividendo sui social la foto dall'ospedale San Raffaelle di Milano dov'è avvenuto il parto insieme alla sorella e al cognato.

L'uomo è fratello maggiore di Diletta Leotta da parte di madre, nato da un precedente matrimonio della signora Ofelia con un medico reumatologo. Manola lavora a Milano e a Catania, la città natale dove torna una volta al mese per appuntamenti e interventi. In passato ha lavorato per diverso tempo in Brasile. A sua volta Mirko Manola è padre di una bimba, Sveva, nata lo scorso 3 luglio, solo pochi giorni prima della sua cuginetta con cui crescere insieme.