Diletta Leotta mostra per la prima volta il volto di sua figlia (ed è identica a papà Loris)

Diletta Leotta ha mostrato per la prima volta il volto di sua figlia, la piccola Aria nata solo pochi mesi fa, il 3 luglio 2023. Se finora, infatti, avevamo visto la bimba solo inquadrata da dietro o da lontano in braccio alla neo-mamma Diletta, ora, per la prima volta, possiamo vederla da vicino in uno scatto ravvicinato del suo viso pubblicato dalla stessa conduttrice tv che mostra da chi ha preso la piccola, se dalla bellezza della mamma o da quella del papà. E nella foto dove Diletta mostra a tutti quanto sia bella la sua Aria, avuta insieme al compagno, il calciatore tedesco Loris Karius, è impossibile non capire a chi somigli di più la bambina.

Stando a quello che si vede, infatti, sembra proprio che la bimba abbia ripreso nei tratti e soprattutto nei colori a Loris Karius che le ha trasmesso gli occhioni azzurri, le ciglia e i capelli biondissimi e la carnagione chiara, tipica delle sue origini tedesche. La piccola Aria, di soli 5 mesi, è infatti la fotocopia di papà Loris come si può vedere nella foto postata da Diletta Leotta nelle sue ultime stories Instagram dove si vede la bimba, se pur non a figura intera, da molto vicino alle prese con l'assaggio della raclette, la tipica ricetta svizzera a base di formaggio fuso.

La bimba, infatti, nella foto che mostra per la prima volta tutta la sua bellezza, è incantata sul formaggio che è intenta ad assaggiare e sembra felicissima di vivere il suo primo Natale insieme a mamma Diletta. La conduttrice tv e la piccola Aria stanno trascorrendo le festività natalizie in montagna, a Courmayeur, e sembrano più felici che mai.