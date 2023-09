Diletta Leotta mamma da un mese, la tenera dedica per la piccola Aria

Diletta Leotta è diventata mamma da appena un mese. Proprio oggi, infatti, la conduttrice sportiva, festeggia il suo primo mese dal parto della piccola Aria, avuta insieme al suo compagno Loris Karius. Una ricorrenza molto importante per Diletta che ha dato alla luce sua figlia proprio nel giorno del suo compleanno, lo scorso 16 agosto, e che, dopo una gravidanza arrivata inaspettatamente, dopo solo pochi mesi di relazione con Loris, ha vissuto il grande cambiamento, a 32 anni, di diventare genitore. L'essere mamma ha decisamente cambiato la vita Diletta Leotta: "È stata gioia pura" ha dichiarato recentemente anche se, quei cambiamenti subiti dal suo corpo in gravidanza li ha accusati e non poco, sentendone il peso sia a livello fisico che psicologico.

Oggi, però, Diletta sembra aver fatto pace con il suo corpo ed è pronta a tornare al suo lavoro in tv, dopo pochissimo dal parto. Prima però, è tempo di festeggiamenti per il primo mese di Aria. Così, Diletta, dopo il chiacchiericcio social per le ultime dichiarazioni del suo compagno Loris, che ha ammesso di non volersi trasferire dall'Inghilterra all'Italia solo per lei e la loro bimba, ha deciso di fare una dolcissima dedica per la sua bimba e per il suo primo mese da mamma.

Su Instagram, infatti, la conduttrice di Dazn, ha pubblicato un video che mostra i piedini della piccola Aria che si muovono con, in sottofondo, la canzone Aria di Giovanni Allevi. E la dedica? "Un mese di te", con tanto di cuoricini.

Così, Diletta, ha ricordato a tutti ma soprattutto a se stessa che un mese fa diventava mamma per la prima volta e che quella bimba che aveva nel pancione, oggi, è una piccola persona pronta a crescere e diventare una donna forte e bellissima, proprio come sua madre.