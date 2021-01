Altro che Can Yaman, spunta la serata bomba di Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic

Mentre sul web impazza il gossip su Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, spunta un altro intreccio pericoloso. Giravano voci, poi ci sono stati avvistamenti misteriosi, ma adesso il settimanale Oggi ha scoperto che la sera del 31 dicembre, a casa di lei c’era... Zlatan Ibrahimovic.

La serata di Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic

«Lo hanno passato insieme dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto, quando le luci si sono spente per non riaccendersi più», ha rivelato una fonte al settimanale, in edicola da domani. Nel resoconto raccontato con precisione c’è un’aria complessiva di intimità, di consuetudine.

Diletta Leotta e Can Yaman

Insomma pare proprio che il personaggio più chiacchierato del momento sia la bella Diletta, che nei giorni scorsi è stata al centro di pettegolezzi per una storia con Can Yaman, attore turco e sex symbol del momento grazie al successo della serie tv Day Dreamer, in onda su Canale 5. Come riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, i due sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Le immagini esclusive documentano baci ed effusioni che i due si sono scambiati e riporta la cronaca dei giorni che hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore. Che tra i due sia scattato il colpo di fulmine all'improvviso? Di certo per Ibra al momento non c'è più spazio.