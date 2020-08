Diletta Leotta e Ibrahimovic, è esplosa la passione? La conduttrice rompe il silenzio

Un altro gossip bollente e succoso anima l'estate. Secondo voci insistenti, sotto il caldo sole della Sardegna - tra bianche spiagge e serate mondane - sarebbe esplosa la passione fra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic. I due, che si sono conosciuti sul set del video di una app di fitness di cui sono testimonial, beccati a cena insieme a Milano a luglio, nelle ultime settimane avrebbero approfondito la complicità in Costa Smeralda, dove stanno trascorrendo le vacanze.

Secondo il settimanale Chi, tra la conduttrice di Dazn - da poco tornata single, dopo la rottura con il puglie Daniele Scardina - e l'attaccante del Milan - felicemente sposato con Helena Seger, compagna storica e madre dei suoi due figli - ci sarebbe del tenero, con il calciatore pronto a raggiungere Diletta in ogni angolo dell'isola. A smentire i rumors, però, è la Leotta in persona che stanca delle continue chiacchiere degli ultimi giorni, ha messo a tacere tutto attraverso il suo ufficio stampa: "Non c'è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale".

Dunque solo fantasie di giornalisti a caccia di scoop. Diletta Leotta, che pochi giorni fa ha compiuto 29 anni, continua a divertirsi in vacanza con le amiche prima di tornare ai suoi impegni televisivi, mentre Ibra si gode la famiglia sullo yacht, facendo la spola tra la Sardegna e la Costa Azzurra. Il caso è chiuso (o almeno così pare).