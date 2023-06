Diletta Leotta sfoggia il pancione in spiaggia (e un anello di brillanti): matrimonio in arrivo?

Una vera e propria rivoluzione per Diletta Leotta nell'ultimo anno. Lo scorso ottobre l'incontro - a Londra - con il portiere del Newcastle, il tedesco Loris Karius, con cui è subito nata una travolgente storia d'amore e, da lì a poco, il desiderio di costruire una famiglia. E non ci hanno pensato troppo, visto che poco dopo la conduttrice di Dazn era incinta.

Radiosa, al settimo mese di gravidanza, Diletta Leotta ha trascorso qualche giorno a Forte dei Marmi in compagnia di alcuni amici - mentre il compagno era a Ibiza -, sfoggiando in spiaggia un bellissimo pancione, come si vede nelle foto pubblicare dal settimanale Chi. Oltre al bikini da futura mamma, però, c'è un altro dettaglio che non è passato inosservato: un anello pieno di brillanti all'anulare sinistro, sicuramente un regalo del fidanzato e futuro papà della sua bambina.

A breve anche marito? La giornalista sportiva non ha mai nascosto di essere "all'antica", condividendo più volte pubblicamente il sogno dell'abito bianco, e la gravidanza potrebbe essere stata una dolce occasione per spingere Karius a farle la fatidica proposta. Sull'eventuale risposta non ci sono dubbi. Insomma, dopo la nascita della bimba Diletta e Loris potrebbero avere qualcosa di molto importante da organizzare.