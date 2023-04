Diletta Leotta, sexy mamma col pancione a bordo piscina

Non sono vacanze come tutte le altre per Diletta Leotta. A 31 anni la conduttrice è incinta della prima figlia e così ha deciso di trascorrere alcuni momenti di relax in Sicilia, nella sua terra d'origine, accanto alla famiglia. Ed è proprio da lì che si immortala su Instagram, all'interno di una struttura in cui sta alloggiando insieme al compagno Loris Karius, che la tiene stretta a sé in questi giorni magici.

In versione sexy mamma Diletta Leotta si fotografa per ricordare ogni momento di un periodo irripetibile, la gravidanza. E, indossato il costume di Barbie, si mette in posa per farsi fare qualche scatto dal fidanzato, con cui fa coppia dallo scorso ottobre. Poi i due si abbracciano e pubblicano un selfie appassionato, lanciando un bacio ai follower. Proprio ieri, sempre dalla Sicilia, Leotta e Karius hanno annunciato il sesso del bebè che arriverà tra circa quattro mesi in occasione di un romantico gender reveal party: si tratta di una femminuccia, che sarà benvenuta nella famiglia della presentatrice, già affollatissima di donne.