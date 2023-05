Pancione in bella vista e jeans: il nuovo look di Diletta Leotta fa girare la testa

Al quinto mese di gravidanza Diletta Leotta è più sexy che mai. Lo raccontano gli scatti che la conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram e che hanno collezionato oltre 300mila like in poche ore. Biondissima come sempre, la presentatrice siciliana ha sfoggiato un ouftit che non è passato inosservato per le strade di Milano: jeans attillati e una maglia aperta sul davanti che mette in evidenza il decollete e il pancione in bella vista.

La bambina arriverà a fine estate come coronamento del sogno d'amore con Loris Karius, classe 1993, calciatore tedesco conosciuto lo scorso autunno. L'annuncio della gravidanza è arrivato a fine marzo, dopo le numerose indiscrezioni circolate. Nel video condiviso su Instagram, Leotta è apparsa commossa, col compagno che le accarezzava il viso e la pancia. La cicogna porterà una femminuccia, ma il toto nomi è ancora in corso. "Avevo pensato di chiamarla Ofelia come mia madre", ha confidato Diletta, per poi rivelare di aver cambiato idea.