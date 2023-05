Diletta Leotta incinta della prima figlia: "Avevo pensato di chiamarla Ofelia come mia madre" (video)

Diletta Leotta diventa mamma. Tra tre mesi la conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle Loris Karius saranno genitori e delle emozioni vissute in queste settimane ha parlato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. "È stata una sorpresa scoprire di essere incinta. La gravidanza è un momento di magia" ha raccontato Leotta che in questo momento si sente coccolata come mai, dalla famiglia d'origine e soprattutto dal compagno con cui al momento continua a vivere a distanza e a vedersi nei weekend per via degli impegni lavorativi di entrambi. "A giugno vedremo come si evolverà la situazione, ma sono felice e ottimista per ciò che accadrà" ha proseguito la futura mamma.

La certezza al momento è che la bimba nascerà a Milano e per quel giorno, che potrebbe anche coincidere con il suo compleanno, il 16 agosto, Diletta Leotta avrà accanto le sorelle, i fratelli e anche la mamma Ofelia a cui è legatissima. E proprio per omaggiarla, la conduttrice ha confidato che avrebbe voluto dare il suo nome alla figlia: "Quando ho scoperto che è una femmina le ho detto che avrei voluto chiamarla come lei, Ofelia. Pensavo che avrebbe pianto, invece mi ha detto di "no, è pesantissimo, non mi piace..." Adesso penserò ad altri nomi", ha aggiunto, spiegando che l'intenzione è quello di trovare un nome che metta d'accordo i suoi gusti con quelli del papà tedesco.

Infine, il matrimonio: "È nei programmi", ha assicurato Diletta, certa che il grande passo con l'uomo più importante della sua vita lo farà presto, ma per ora le attenzioni sono solo per la sua piccola che nascerà.

(Sotto, Diletta Leotta a Verissimo)