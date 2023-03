Diletta Leotta, la prima foto con la pancia

"Prima vacanza insieme", così Diletta Leotta su Instagram condivide la gioia della gravidanza, pubblicando una foto sulla spiaggia di Dubai, con un costume intero che fascia il pancino. La conduttrice sta trascorrendo qualche giorno al caldo con il compagno, il calciatore tedesco Loris Karius, e proprio da qui, venerdì, hanno annunciato l'arrivo del loro primo figlio: "Vi dobbiamo dire una cosa - hanno scritto, postando un video in cui si abbracciano e piangono dalla felicità - Esplodiamo di felicità! Noi e la mia pancia".

La coppia è al settimo cielo e nonostante l'amore sia nato da poco - sono legati dallo scorso ottobre - il desiderio di costruire una famiglia insieme era lo stesso fin da subito e ora sta per diventare realtà. Il portiere del Newcastle Utd ha presentato Diletta Leotta alla sua famiglia, in Germania, appena si sono fidanzati ed è stato in quel momento che lei ha capito l'importanza di quel sentimento. Per lei, dopo la storia con Can Yaman e il breve flirt con il modello Giacomo Cavalli, è arrivato finalmente quello giusto.

Il post di Diletta Leotta