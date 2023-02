Diletta Leotta è incinta? L'indizio nel video social da migliaia di views

Diletta Leotta è incinta? Il sospetto serpeggia in queste ore, spinto da un video che su TikTok mostra la conduttrice di Dazn splendida come sempre e fasciata in un completo che ha evidenziato delle curve insolite. Il filmato, apprezzato da 18mila utenti e commentato anche con le osservazioni di chi ha notato il dettaglio, è stato girato a Sanremo dove Leotta si è trasferita per seguire con la sua radio il Festival: dalla sua camera d'albergo si è mostrata con outfit sempre diversi, alcuni dei quali hanno mostrato la pancia scoperta, apparsa più rotonda del solito quando ripresa di profilo. Ecco allora che le voci hanno iniziato a circolare e, al momento, né lei né il compagno Loris Karius hanno smentito o confermato l'ipotesi di una gravidanza.

La storia d'amore di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius fanno coppia da qualche mese. La conduttrice e il portiere del Newcastle Utd hanno ufficializzato la relazione lo scorso novembre con un selfie che ha confermato la stabilità della relazione, suggellata anche dalle presentazioni di parenti e amici durante il viaggio di coppia in Germania, paese di origine di lui. Loris, infatti, ha voluto portare la conduttrice sportiva nella sua città per farla entrare ancora di più nella sua vita.

Loris Karius ha riportato il sereno nella vita sentimentale di Diletta Leotta dopo la fine della relazione con il modello Giacomo Cavalli, frequentato quando la storia con Can Yaman era stata archiviata nonostante si parlasse di nozze. Ma adesso è con il calciatore tedesco che pare aver trovato la completa serenità. E chissà se con lui si realizzerà davvero il sogno di costruire una famiglia.