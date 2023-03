Diletta Leotta è incinta: l'annuncio in lacrime

"Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we'll be three!". Così Diletta Leotta annuncia su Instagram la sua prima gravidanza frutto dell'amore per il calciatore Loris Karius. Le voci di un bebè in arrivo si rincorrevano da tempo, ma la conferma arriva solo oggi. I due fanno coppia dallo scorso ottobre, ma non è ancora chiaro se la cicogna porterà un maschietto o una femminuccia.

Leotta e Karius fanno coppia da qualche mese. La conduttrice e il portiere del Newcastle Utd hanno ufficializzato la relazione lo scorso novembre con un selfie che ha confermato la stabilità della relazione, suggellata anche dalle presentazioni di parenti e amici durante il viaggio di coppia in Germania, paese di origine di lui. Loris, infatti, ha voluto portare la conduttrice sportiva nella sua città per farla entrare ancora di più nella sua vita. Per Leotta, la storia si è fatta subito seria, dopo la fine delle relazioni con il modello Giacomo Cavalli e con l'attore Can Yaman. Ora la lieta notizia.