Diletta Leotta intervista Loris Karius a pochi giorni dalla nascita della figlia: “Ci sarà molto caos, ma sono ottimista”

Per l’ultima puntata del suo podcast, “Mamma Dilettante”, Diletta Leotta accoglie in studio un ospite speciale. A sedersi davanti a lei è il suo compagno, Loris Karius, che risponde alle domande condividendo le tante emozioni e i sogni di futuro portati nella sua vita dalla gravidanza della compagna, che ormai è agli sgoccioli.

La bambina della conduttrice e del calciatore è attesa infatti per il mese di agosto, e i due futuri genitori stanno cercando da tempo di prepararsi all’evento anche se, come sottolinea Loris Karius:“Penso che puoi prepararti quanto vuoi, ma alla fine non c’è modo di essere pronti a questo evento. Ci sarà molto caos, ma sono ottimista”, dice il calciatore ai microfoni della sua Diletta Leotta. “Non ho ancora preso coscienza del tutto, me ne rendo conto quando ti guardo, quando vedo le immagini dal dottore e tutte le cose che stanno lentamente cambiando nella mia vita”.

Nel corso dell’intervista ‘in famiglia’, Karius ha raccontato le esperienze di quest’ultimo periodo, anche spiegando di essersi reso conto che per la compagna non tutto è stato facile, ma di aver fatto di tutto per starle vicino e sostenerla, al meglio delle sue possibilità: “Ce la stiamo cavando bene, a volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità. Farò lo stesso in futuro, resteremo ottimisti”.

Ormai comunque l’attesa è quasi finita ed è iniziato il conto alla rovescia per Diletta e Loris verso il momento in cui conosceranno finalmente la loro bambina, che dovrebbe nascere il mese prossimo. Ed è naturale che in questo momento la futura mamma e il futuro papà si abbandonino a fantasticare su ciò che sarà la loro nuova vita, una vita in tre.

“Sarò un amico”, dice Loris Karius immaginando il rapporto con sua figlia,”sarò presente. Non voglio che perda il controllo. La cosa più importante è che stia in salute”.