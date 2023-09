Diletta Leotta, la rivelazione dopo la gravidanza: "Il cambiamento fisico mi è pesato"

Diventare mamma è sempre stato il suo più grande sogno e da quando è arrivata Aria, tre settimane fa, Diletta Leotta è radiosa. La prima figlia della conduttrice è arrivata inaspettatamente, come racconta in un'intervista a Sette: "Arrivo da una famiglia molto numerosa e molto presente e ho sempre pensato che questo fosse uno step che volevo fare nella vita. Ma non avevo stabilito quando, anche perché a 32 anni oggi in Italia ti senti giovanissimo". E poi la storia d'amore con il calciatore tedesco Loris Karius era appena iniziata quando lo scorso dicembre ha scoperto di essere incinta: "È stato totalmente uno choc".

Della gravidanza Diletta Leotta ricorda: "L'ho gestita in maniera abbastanza serena. Ci sono stati momenti in cui ho sentito di avere un'energia in più, di essere invincibile e indistruttibile, e altri in cui non stavo in piedi e mi dava fastidio non essere performante al 100% come sempre. Nell'ultima fase invece mi sono sentita ingombrante, lenta, per fare un metro ci mettevo 10 minuti, e questo tipo di cambiamento fisico mi è pesato". Ci vuole tempo, rivela: "Accettare la gravidanza è un processo bello ma lento".

Adesso che è mamma molte cose sono cambiate, soprattutto della sua quotidianità, ma ci sono cose a cui non vuole rinunciare: "Il lavoro di sicuro, per me è fondamentale. So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me le cose che mi piace fare". La vita di coppia è già cambiata, racconta: "A Loris per esempio avevo detto che mi sarebbe piaciuto viverci di più 'noi', lui però mi ha risposto che sarà bello fare le cose in tre, come i viaggi e le vacanze. Quindi non la vedo come una rinuncia ma come un'opportunità di avere un pensiero bello in più nella vita".