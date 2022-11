Diletta Leotta e Loris Karius: le foto dei baci appassionati a Miami

Tra la sabbia e il mare di Miami, Diletta Leotta a e Loris Karius si sono lasciati trasportare dalle onde e dall'amore. La coppia, nata circa un mese e mezzo fa, sembra molto affiatata: lei ha raggiunto lui a Londra e appena terminata la partita Newcastle-Chelsea, lo scorso sabato, ecco che i due sono volati negli States a godersi un po' di relax. Diletta, come lei stessa ha affermato, non è fortunatissima in amore, e chissà questa volta il bel "vichingo", com'è stato soprannominato, 29enne potrebbe essere - forse - l'uomo che stava cercando.

Come mostrano le foto dei paparazzi statunitensi i due si godono il mare e il bel tempo. Ridono, scherzano e non mancano neanche le effusioni amorose: in particolare i baci e gli abbracci nell'acqua. Karius viene descritto come un ragazzo dal carattere dolce e aperto, impossibile non notare poi la sua prestanza fisica che in molti hanno paragonato a quella di Can Yaman (rinominandolo il Can biondo).