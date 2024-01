Diletta Leotta si sposa: ha detto 'sì' a Loris Karius. La foto dell'anello

Diletta Leotta e Loris Karius si sposano. I due che da qualche mese sono diventati genitori di Aria, che è nata nello stesso giorno della mamma, presto convoleranno a nozze. A comunicarlo, con qualche mese di ritardo, è la giornalista sportiva che su Instagram ha condiviso le foto del dopo proposta e con all'anulare sinistro il grande solitario (l'anello in particolare è una veretta con al centro un diamante in taglio Marquise).

"Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria - ha spiegato Leotta - ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando". Un turbinio di emozioni che i due neo genitori affronteranno insieme. Il post è stato commentato da Federica Pellegrini, Melissa Satta, Chiara Ferragni: tutte espresso felicitazioni per questa lieta notizia.

Da questo momento è iniziato il conto alla rovescia per il grande giorno e le domande sono già molte: dove si sposeranno? Quando? Faranno un doppio matrimonio uno in Italia e uno in Germania? Chi saranno gli invitati? Molto presto tutti questi quesiti troveranno risposta.