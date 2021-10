Diletta Leotta presenta la mamma (tale e quale a lei), ma piovono offese per i ritocchini

Un ritratto a due: da una parte Diletta Leotta, dall'altra la sua mamma Ofelia Castorina Questo l'ultimo post condiviso dalla conduttrice di Dazn, che ha voluto fare i migliori auguri della donna il cui compleanno si celebra proprio oggi. "Ammiro la tua forza, il tuo coraggio, la tua dolcezza e la tua capacità di preparare la pasta alla norma più buona del mondo", scrive Leotta, che aggiunge: "Auguri mamma".

La foto

Entrambe biondissime e dai lineamenti simili, nei loro confronti i complimenti si moltiplicano. "Evviva la mamma che ha messo al mondo Madre Natura Diletta", scrive qualcuno. "Una mamma fuori dalla norma che ti ha fatto proprio bene", sherza qualcun altro. Ma ci sono anche utenti che non perdono occasione per lasciare offese circa gli interventi di chirurgia estetica a cui le due si sarebbero sottoposte: "Sembra di porcellana", "Quanti lifting", "Siete più naturali di un grattacielo" sono alcuni dei commenti.

Chi è Ofelia Castorina, mamma di Diletta Leotta: lavoro, marito e Instagram

Poco o nulla è dato sapere a proposito della signora Ofelia, che non si espone spesso in pubblico ma è sempre pronta a supportare la figlia nei suoi impegni professionali. Benché sia su Instagram, dove conta ben ventiduemila follower, la donna non ama condividere dettagli circa la sua vita privata.

Non sappiamo esattamente quanti anni compie oggi la mamma di Diletta Leotta. Nè quale sia la professione: di certo c'è che è grande appassionata di Architettura e Design. Ciò che è noto è che la donna è stata sposata in precedenza con un altro uomo e, solo dopo che questo matrimonio è giunto al termine, convolata a nozze a Catania con Rori Leotta, padre di Diletta.