Diletta Leotta ha sposato Loris Karius: le foto, i vip e quella scritta sul velo

Il "sì" più importante della loro vita pronunciato davanti al mare. Si sono sposati sull'isola di Vulcano Diletta Leotta e Loris Karius, davanti a 160 invitati ma soprattutto a loro figlia Aria, anche lei vestita di bianco.

La cerimonia religiosa si è svolta sulla terrazza del resort che li ospita e sempre lì c'è stato il ricevimento. Festa fino a notte fonda, con la sposa che ha ballato insieme a tante amiche famose: scatenatissime Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni, che hanno condiviso i festeggiamenti tra le storie Instagram. Michelle Hunziker, invece, è stata immortalata dalla figlia Aurora Ramazzotti in lacrime, commossa, durante la celebrazione. "Diletta me l'hai distrutta" ha commentato ironica l'influencer.

Gli abiti e la scritta sul velo della sposa

Elegantissimi - oltre che stupendi - gli sposi. Diletta Leotta, accompagnata all'altare dal papà Rosario, ha scelto un abito classico e romantico, in pizzo, a manica lunga e molto accollato, che lasciava scoperta giusto un po' la schiena. Lungo anche il velo, su cui non è passata inosservata la scritta, in maiuscolo: "All I ever wanted" (tutto quello che ho sempre voluto). Una frase che sottolinea il sogno d'amore della giornalista. Cambio d'abito per il party, dove invece indossava un vestito sempre bianco ma decisamente più sexy, corto e scollatissimo. Smoking spezzato per Loris Karius, con pantalone nero e giacca bianca, impeccabile. Il calciatore tedesco era molto emozionato durante la cerimonia, soprattutto all'inizio, quando - accanto a sua madre - ha visto arrivare quella che stava per diventare sua moglie.

