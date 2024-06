Diletta Leotta, oggi il matrimonio alle Eolie: Barbara Berlusconi testimone, show di Elodie

Il grande giorno per Diletta Leotta è arrivato. Oggi, sabato 22 giugno, la giornalista sportiva sposerà Loris Karius, il portiere tedesco del Newcastle United, alle Eolie. Il matrimonio si svolgerà con cerimonia religiosa in una chiesa di Lipari, mentre il ricevimento sarà a Vulcano, dove già da ieri sono arrivati i primi ospiti famosi, tra cui Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti, Elena Barolo e i due youtuber Luì e Sofi.

In tutto gli invitati sono 160, molti dei quali erano presenti ieri sera al white party pre-matrimoniale, organizzato per dare il benvenuto agli ospiti ma anche per festeggiare il compleanno di Karius, che proprio oggi compie 31 anni. Gli sposi, vestiti di bianco, hanno ballato tutta la sera sulla terrazza del resort che li ospita. Ovviamente senza fare troppo tardi, visto che oggi sarà una lunga giornata. A rendere il matrimonio ancora più speciale sarà uno spettacolo musicale con Elodie, amica intima e damigella di Diletta Leotta, mentre Eleonora Berlusconi, secondo alcune indiscrezioni, sarà la testimone della sposa.

Diletta Leotta aveva annunciato le nozze con Loris Karius qualche mese fa, condividendo una foto in cui spiccava un anello di fidanzamento e la didascalia: "Ho detto sì". La proposta era avvenuta la scorsa estate, prima della nascita della loro primogenita, Aria, ma la coppia aveva deciso di mantenere la notizia privata fino a quel momento.