Diletta Leotta sposa in un resort: le foto mozzafiato, tra menù stellati e piscina

Un anno davvero pieno di traguardi e grandi eventi, quello della conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta. La neo mamma, reduce dall’impegno a Sanremo, per commentare il festival, fra una trasferta di lavoro e l’altra prepara le nozze con il portiere Loris Karius, da cui ad agosto ha avuto la prima figlia Aria.

Un matrimonio che sta diventando un piccolo giallo quello dell’inviata sportiva catanese che si sta facendo aiutare dalla bellissima mamma Ofelia per l’organizzazione. Ma il dato sembra ormai tratto: Diletta Leotta dirà sì a giugno in una località del messinese, tappa da sempre prediletta per le sue fughe d’amore, dove è stato già effettuato il sopralluogo e definito il menù.

Le attenzioni sembravano concentrate su Taormina per la cerimonia, scrive MessinaToday. Nella Perla dello Jonio, infatti, proprio lo scorso anno sono state celebrate le nozze del fratello Mirko Manola, noto chirurgo plastico. Negli ultimi giorni però la coppia ha cambiato idea e deciso di scrivere la parola lieto fine alle Isole Eolie. I bene informati parlano di una imponente macchina organizzativa già messa in moto al Therasia Resort di Vulcano, una delle “perle” delle Eolie di proprietà del gruppo Imperatore Travel World, dove lo scorso ottobre Diletta Leotta si è fatta immortalare in scatti romantici insieme al suo Loris e alla piccola Aria.

La coppia mantiene grande riserbo su quelle che si annunciano come le nozze dell’anno. Tutto dovrebbe svolgersi lontano da occhi indiscreti dunque, in un luogo molto amato e caro a entrambi, il resort incastonato nella roccia di Vulcano con vista che abbraccia tutte le isole Eolie noto anche per i due ristoranti stellati.