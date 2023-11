Diletta Leotta, il primo Natale con la figlia Aria: il dolcissimo video con l'albero addobbato

Diletta Leotta su Instagram ha condiviso un dolcissimo video in cui mostra alla figlia Aria, nata il 16 agosto proprio come lei, la loro casa perfettamente addobbata per Natale. Queste per loro saranno le prime festività trascorse insieme e Leotta non poteva lasciare niente al caso. Inoltre, la sua famiglia - vista la presenza della piccolina - partirà dalla Sicilia per raggiungerla a Milano così da trascorrere le feste tutti insieme, ovviamente in compagnia anche di Loris Karius.

"Il nostro primo Natale", ha scritto Diletta a corredo del filmato in cui si scorgono, oltre all'albero (decorato con lucine, palline e grandi fiocchi dorati) posizionato di fianco alla grande vetrata e al caminetto con sopra la televisione, una ghirlanda verde e dorata illuminata e posta nel punto più alto della libreria e come non citare il set di palline colorate attaccate al lampadario di design posizionato proprio sopra il tavolo da pranzo.

Sono moltissimi i commenti sotto al video, alcuni ironici, "Il mio appartamento è grande quanto il suo televisore, ma rimango umile", altri dolcissimi: "La magia del Natale con i bimbi non ha paragoni" e "Che tesoro Aria, è emozionante come guarda la lucine".