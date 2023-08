Diletta Leotta al nono mese di gravidanza: "Ecco quando sceglierò il nome di mia figlia"

Diletta Leotta è incinta della sua prima figlia, una bambina che aspetta insieme al suo compagno Loris Karius e che tra pochissimo potrà tenere tra le braccia. Attualmente al nono mese di gravidanza, la conduttrice sportiva e volto noto di Dazn, sta trascorrendo gli ultimi giorni con il pancione in Sicilia tra sole, mare e tutte le emozioni contrastanti e fortissime che solo il bellissimo e complesso periodo del pre-parto sa regalare alle donne. Così, Diletta, che tra pochissimo diventerà mamma per la prima volta, ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua gravidanza, sulle sue sensazioni al nono mese e sulla sua strana scelta riguardante il nome della figlia. Parlando con La Gazzetta dello Sport, Diletta Leotta ha raccontato di aver fatto una scelta ben precisa e piuttosto anticonvenzionale sul nome da dare alla sua bambina in arrivo. Al momento, infatti, il nome scelto è ancora sconosciuto e non solo ai fan della conduttrice ma anche a lei stessa perché Diletta ha deciso di scegliere come chiamare la figlia solo dopo averla vista per la prima volta.

“Prima voglio guardarla negli occhi, ho deciso di fare così - ha rivelato Diletta -. , ho deciso di seguire l’istinto". Così, sarà deciso tutto all'ultimo, tutto in quell'istante in cui gli occhi della sua piccolina si incroceranno per la prima volta con i suoi e il nome che le verrà in mente sarà il nome della bambina. E Loris Karius sembra essere d'accordo con questa particolare scelta della compagna.

Per ora, Diletta, si sta godendo un po' di riposo prima del parto e chiarisce già che, dopo la nascita della figlia, il suo intento è quello di tornare a lavoro il prima possibile.

"Dovrò vedere le prime settimane di Serie A seduta sul divano - commenta Diletta -. Ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla". E nell'attesa di vivere questo grande cambiamento di vita, Diletta sembra essere serena anche sui cambiamenti che sta affrontando a livello fisico e non ha paura della reazione dei fan, abituati a vederla sempre magrissima e a considerarla un'icona sexy.

"Sicuramente cambierà la percezione che i miei fan avranno di me ma è giusto che sia così - dice Diletta senza rimpianti -. Tutti cambiano nel corso della vita e anche io cambierò così come cambierà la percezione che chi mi segue da anni avrà di me ma è naturale".