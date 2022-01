Diletta Leotta fidanzata dopo Can Yaman? Chi è Giacomo Cavalli, presunto nuovo flirt

Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato dopo Can Yaman? L’interrogativo è suscitato dall’ultimo numero del settimanale Chi che alla giornalista sportiva dedica un servizio fotografico mostrandola in compagnia di un giovane modello 28enne, Giacomo Cavalli, raccontato al suo fianco da qualche tempo.

Archiviata la storia d’amore con l’attore turco, il cuore di Diletta Leotta potrebbe essere tornato a battere, dunque, ma al momento nulla di ufficiale arriva da parte dei diretti interessati, paparazzati in vacanza insieme a St. Moritz. Le foto mostrano i due seduti allo stesso tavolo in una delle caffetterie più note della città, segno che il loro rapporto non abbia bisogno di segretezza: semplice amicizia o qualcosa di più che, come il segreto di Pulcinella, è ufficiosamente noto a tutti? Entrambi hanno trascorso insieme il Capodanno a Engadina e dopo la parentesi in montagna sono entrambi ripartiti, lei per seguire la partita Juve Napoli, lui per surfare sulle onde.

Chi è Giacomo Cavalli, presunto nuovo fidanzato di Diletta Leotta

Giacomo Cavalli, indicato come presunto nuovo compagno di Diletta Leotta, ha 28 anni ed è originario di Brescia. Esperto di economia e marketing con una laurea magistrale all’università Bocconi di Milano, l’attività di modello testimonial per alcuni dei più importanti brand d’alta moda è nata quasi per caso e avanza di pari passo alla sua passione per la vela, di cui ha ottenuto il titolo di vicecampione del mondo juniores. Su Instagram vanta un seguito di oltre 58mila follower con cui condivide gli scatti dei momenti dedicati alle sue passioni: il mare, la montagna, la moda.