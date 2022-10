Diletta Leotta è finita con Giacomo Cavalli: chi è la sua nuova (e famosa) fiamma

Sembrerebbe già finita la love story tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli e forse il flirt tra i due non è neanche mai diventato qualcosa di "serio". A riportarlo è il settimanale Gente che annuncia una nuova relazione della conduttrice con un noto calciatore straniero.

Le informazioni sono poche, e non confermate ancora, ma secondo Gente sarebbe iniziata una frequentazione tra Leotta e il portiere Loris Karius (il portiere diventato celebre per le sue gaffe nella finale di Champions League del 2018), i due hanno iniziato anche a seguirsi su Instagram. Ma oltre a ciò il magazine parla di "una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore".

Quale sia il significato di queste parole non è chiaro, in ogni caso però Diletta starebbe prendendo lezioni per implementare il suo inglese, e il magazine lancia l'amo: lo farà solo per lavoro e per cultura personale o anche per la sua nuova fiamma?

Chi è Loris Karius

Loris Karius è del 1993, ha quindi 29 anni, ed è tedesco. Di professione fa il portiere e quest'anno gioca per il Newcastle United. Il grande pubblico, non solo quello appassionato di calcio, potrebbe conoscerlo per la finale di Champions League del 2018: lui giocava per il Liverpool che ha poi perso contro il Real Madrid per 3 a 1.

Durante la partita mentre stava provando a fare un rilancio con le mani fa un autogol facendo segnare l'1-0, poi non riesce a parare un tiro da londano di Gareth Bale, che segnò la rete della vittoria schiacciante del Real Madrid. Si è parlato moltissimo di quelle papere e successivi accertamente medici hanno ricostruito che forse questi scivoloni potevano essere stati causati da un trauma cranico riportato dopo uno scontro di gioco contro Sergio Ramos. Quella finale di Champions ha segnato la sua vita professionale: non ha più giocato con il Liverpool, che lo diede in prestito per due stagioni alla squadra turca del Be?ikta?, poi all'Union Berlino. Dal 2022 gioca con il Newcastle United.

Se non vedi la foto clicca qui