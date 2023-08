Diletta Leotta e la madre, Ofelia, per la prima volta in giro per Milano con la piccola Aria: le foto

Diletta Leotta è diventata mamma il 16 agosto, il giorno del suo compleanno. Per l'occasione Loris Karius ha portato all'ospedale una torta al cioccolato, un dolce gesto per la sua bimba e soprattutto per Diletta.

I due probabilmente stanno ancora prendendo le misure di questa nuova vita da genitori e probabilmente per questo in loro aiuto è arriva Ofelia, la mamma di Diletta. Il settimanale Chi ha immortalato Leotta e la madre portare a spasso, per la prima volta per le vie di Milano, Aria. Mamma e figlia si sono date il cambio per portare il passeggino e appena la piccola ha iniziato a piangere nonna Ofelia si è subito preparata per prenderla in braccio.

La somiglianza tra le due 'mamme' è palese e chissà se la piccola avrà ereditato il profilo di Diletta o di Loris. Al momento il volto di Aria non è ancora stato mostrato, probabilmente i genitori preferiscono non condividere immagini di Aria sui social in cui è ben riconoscibile.