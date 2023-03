Diletta Leotta in dolce attesa: svelato il sesso del bambino

Prima di annunciare la gravidanza Diletta Leotta ha atteso i canonici 4 mesi. A riportare l'indiscrezione è il settimanale Chi che specifica anche che hanno aspettato a dare la notizia, nonostante lo sapessero già da tempo, perché volevano che fosse Diletta Leotta la prima a parlarne, forse memori del clamore che suscitò lo scoop lanciato proprio dal magazine riguardo alla dolce attesa di Aurora Ramazzotti.

La giornalista quindi tra cinque mesi dovrebbe partorire e secondo quanto riferito da alcuni suoi amici aspetterebbe una bambina. Lei e Loris si sono conosciuti circa sei mesi fa, a ottobre sono state pubblicate proprio dal settimanale le prime foto di loro due, e dopo pochi mesi Leotta sarebbe rimasta incinta. La futura mamma, 31 anni, oltre a essere conosciuta come volto di Dazn è anche testimonial pubblicitaria, influencer, visti i suoi quasi 9 milioni di follower, e prima di diventare un volto noto della tv italiana si è laureata in giurisprudenza alla Luiss di Roma, seguendo in parte le orme del padre.

Chi è Loris Karius

Loris Karius è nato nel 1993, ha quindi 29 anni, ed è tedesco. Di professione fa il portiere e quest'anno gioca per il Newcastle United. Il grande pubblico, non solo quello appassionato di calcio, potrebbe conoscerlo per la finale di Champions League del 2018: lui giocava per il Liverpool che ha poi perso contro il Real Madrid per 3 a 1. Durante la partita mentre stava provando a fare un rilancio con le mani fa un autogol facendo segnare l'1-0, poi non riesce a parare un tiro da londano di Gareth Bale, che segnò la rete della vittoria schiacciante del Real Madrid. Si è parlato moltissimo di quelle papere e successivi accertamenti medici hanno ricostruito che forse questi scivoloni potevano essere stati causati da un trauma cranico riportato dopo uno scontro di gioco contro Sergio Ramos. Quella finale di Champions ha segnato la sua vita professionale: non ha più giocato con il Liverpool, che lo diede in prestito per due stagioni alla squadra turca del Be?ikta?, poi all'Union Berlino. Dal 2022 gioca con il Newcastle United.

L'incontro con Diletta dovrebbe risalire all'incirca tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre e come aveva raccontato Gente, tra lei e il portiere sarebbe stato quasi amore a prima vista.