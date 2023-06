Sesso in gravidanza? Diletta Leotta risponde: "Dipende dalle dimensioni..."

La vita intima sotto alle lenzuola. Queste le confessioni di Diletta Leotta, 31 anni ed incinta del primo figlio, durante la trasmissione "105 take away" condotta insieme all'amico Daniele Battaglia. Complice infatti il rapporto di conoscenza che li lega, il conduttore ha domandato alla collega come sta vivendo la sua vita sessuale in questi ultimi mesi di dolce attesa: la bimba, com'è noto, arriverà alla fine dell'estate e sarà frutto dell'amore per il calciatore Louis Karius.

A domanda precisa su come prosegua la sua sessualità, leotta risponde di primo acchitto: "Dipende dalle dimensioni…". Poi, sorridendo, aggiunge, aggiunge: "Ovviamente della pancia!". Sebbene non ci sia infatti alcuna controindicazione ad avere rapporti sessuali in gravidanza, la presentatrice di Dazn tiene a pecisare: "Inoltre, una cosa è il punto di vista delle donne, un'altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata".

Diletta e Loris sono legati dallo scorso autunno. Lui, classe 1993, è un calciatore tedesco ed anche nel suo caso si tratta del primo figlio: "Immagino che sarà un papà dolcissimo - dice Diletta - Già me lo vedo con la figlia femmina, poi lui è di una bellezza da togliere il fiato, un figo pazzesco, avrà un riferimento talmente alto... poverina". Il nome non è stato ancora deciso.