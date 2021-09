Verissimo: la verità di Diletta Leotta su Can Yaman

Diletta Leotta è stata ospite questo pomeriggio a Verissimo. Silvia Toffanin è riuscita a far sbottonare Diletta e le ha chiesto della sua relazione con Can Yaman e se anche a Leotta non piace parlare della sua vita privata ha accettato di raccontarsi.

La verità di Diletta Leotta su Can Yaman

La loro è stata una storia bellissima, "Un sogno una favola" la definisce Diletta. Hanno vissuto la passione che li ha investiti e si sono divertiti insieme, ma quindi perché la loro favola non ha avuto un lieto fine?

“È stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso è fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c’è la vita reale dietro lo schermo. Era difficile tenere tutto intimo. Questo chiaramente pesa e ci fai i conti, facciamo questo lavoro. Però ecco dividere la persona dal personaggio a volte era difficile”.

Nelle parole di Diletta Leotta si potrebbe carpire un senso di dispiacere, soprattutto quando ha raccontato la cosa che più di tutte l'ha fatta soffrire: "La cosa che mi è dispiaciuta di più, ti racconto tutto quello che non ho mai detto, è che qualcuno diceva è una storia a tavolino, finta. Ma perché? Come si fa a dire una cosa del genere, chi è che pensa che l’amore possa essere pianificato? L’amore ti capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi”.

Adesso tra i due non c'è un bel rapporto: "Non è un momento facile, può capitare. In futuro non so cosa succederà. L’amore e la vita sono imprevedibili. Io mi auguro che possa ricominciare. Adesso siamo lontani". Però Diletta ha lasciato intendere che con il tempo, forse, qualcosa potrebbe cambiare, anche perché lei è ancora innamorata.