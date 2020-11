Diletta Leotta, il risveglio è sexy (ma a letto è sola)

La giornalista manda in tilt i follower appena sveglia e accende la speranza di aspiranti corteggiatori. A casa con lei, infatti, sembra non esserci nessuno

"Sarà un bel giorno", così Diletta Leotta sveglia i follower su Instagram e come prima storia della giornata, in effetti, promette già bene. A letto, con il caffè in mano, nella foto pubblicata dalla giornalista sportiva si vedono le sue gambe nude pronte ad infiammare gli animi, ma soprattutto ad accendere la speranza di aspiranti corteggiatori. Sul letto, infatti, la Leotta è sola e il risvolto della coperta c'è solo dal suo lato. Insomma, sembra proprio sia single e magari anche in cerca di un nuovo amore.

Diletto Leotta single, messaggi in codice su Instagram?

Archiviata la storia con il pugile Daniele Scardina - con cui ha trascorso il lockdown nel suo appartamento di Milano - Diletta Leotta è ancora single. La scorsa estate il gossip le aveva affibbiato un flirt con Ibrahimovic, smentito subito da entrambi, ma negli ultimi mesi sulla sua vita sentimentale sembra essere caduto il sipario. Colpa di questa seconda ondata che riduce la possibilità di incontri (e di paparazzate), ma sui social tutto è possibile. E chissà se non ci sia un flirt che si sta consumando in direct, in fondo per molti il corteggiamento, ormai, inizia proprio così. Poco dopo ecco un post, sempre in casa, con addosso solo una felpa. Altro messaggio in codice per qualcuno?

Diletta Leotta, possibile il ritorno di fiamma con Scardina

E se fossero frecciatine per l'ex fidanzato? Proprio qualche settimana fa, infatti, Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati pizzicati di nuovo insieme, mentre uscivano da un hotel di Roma. Erano mesi che il pugile e la giornalista non si vedevano l'uno accanto all'altra spensierati e sorridenti, ma evidentemente qualcosa è cambiato.