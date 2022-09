Diletta Leotta, prima uscita ufficiale con Giacomo Cavalli

Fiori d’arancio in casa Leotta. No, a convolare a nozze non è stata la popolare conduttrice, bensì il fratello Mirko Manola. Il chirurgo plastico ha detto “sì lo voglio” alla compagna Irene Simeone ieri, domenica 18 settembre, a Taormina.

Festa sul mare

Tanti i vip presenti alla cerimonia sul mare, Rossella Fiamingo, Andrea Barzagli e la compagna Maddalena Nullo, Claudio Marchisio con la moglie Roberta Sinopoli, Mariano Di Vaio e la sua dolce metà Eleonora Brunacci, l'ex Velina di Striscia la notizia Elena Barolo, il cui compagno, il fashion designer Alessandro Martorana, ha firmato il look del fratello di Manola.

Tutte le attenzioni per Diletta

Ovviamente non poteva mancare Diletta, sorella minore del chirurgo, che per l’occasione ha vestito i panni di testimone dello sposo. La Leotta si è distinta per l’outfit, un tailleur pantalone in uno sgargiante rosa shocking, ma non solo. Al fianco della conduttrice ha fatto capolino il nuovo fidanzato, il modello bresciano Giacomo Cavalli.

Prima uscita ufficiale con Giacomo Cavalli

Una prima uscita ufficiale che suggerisce che tra i due le cose procedano alla grande. Le presentazioni ufficiali sono state evidentemente fatte, tanto che Giacomo è stato invitato alla cerimonia dal cognato. Il modello 28enne ha anche postato un’instagram story dalla giornata in compagnia della celebre fidanzata.

Anche Diletta questa estate aveva condiviso uno scatto con Cavalli. I due in vacanza in Puglia insieme agli amici, tra cui spicca anche un’altra coppia, Elodie ed Andrea Iannone. La frequentazione tra Diletta e Giacomo sarebbe iniziata diversi mesi fa, quando il settimanale Chi li pizzicò per la prima volta insieme. Dopo qualche tempo tutto sembra procedere al meglio tra i due, che dopo le presentazioni ufficiali sembrerebbero intenzionati a fare sul serio.

La foto con Giacomo