Diletta Leotta: vacanze di gruppo con Elodie e Andrea Iannone

Le amicizie nel mondo dello showbiz sono difficoltose. A sconfessare questa credenza il sodalizio tra Diletta Leottaed Elodie, che per il secondo anno di fila hanno scelto di trascorrere le vacanze estive insieme. L?amicizia tra la giornalista sportiva e la cantante romana va avanti da tempo, solidificata anche dalla partecipazione delle due alla seconda stagione di Celebrity Hunted, che ha dato loro il modo di avvicinarsi ancor di più.

Vacanze tra amiche

Lo scorso anno le due amiche avevano trascorso le vacanze a Montecarlo, mentre per questa estate hanno scelto una destinazione nazionale, la splendida Puglia. Più precisamente Elodie e Diletta si sono dirette in Valle d?Itria, dove anno trascorso giorni all?insegna della spensieratezza tra sole, mare e buon cibo locale. Nei scorsi giorni le amiche sono state avvistate in barca nei pressi di Monopoli, le due si sono poi concesse una gita nell?incantevole Ostuni, la città bianca.

Tra vecchi e nuovi amori

Ma la Di Patrizi e la Lotta non sono sole, con loro una nutrita comitiva di amici, tra cui spicca Giacomo Cavalli, 28 anni, nuovo compagno della presentatrice siciliana. Il ragazzo di professione modello, è figlio del velista Beppe da cui ha ereditato la passione per il mare. Giacomo fa coppia fissa con Dilleta dallo scorso inverno, dopo la fine della burrascosa storia d?amore tra la conduttrice e Can Yaman. Le cose tra loro sembrano procedere per il meglio, visto che per la prima volta la coppia si è mostrata insieme sui social. L?occasione è stata il compleanno del fotografo Giampaolo Sgura, celebrato a Fasano, in provincia di Brindisi.

Oltre a Diletta e Giacomo, erano presenti anche Elodie ed Andrea Iannone. Si parla infatti di un possibile flirt tra la cantante romana e il pilota motociclistico. I due nei giorni scorsi sono stati beccati a cena insieme, mostrando una certa intesa e complicità. Che dopo la fine della relazione con Marracash, anche Elodie, come l?amica Leotta abbia finalmente ritrovato l?amore? Intanto il gruppo si gode le spensierate vacanze in terra pugliese, ma si sa l?estate è foriera di nuovi amori e chissà che per la Di Patrizi non sia finalmente arrivato il momento giusto.