Diletta Leotta sposa: tutti i dettagli dell'abito (passati inosservati)

L'emozione vissuta nel weekend più intenso della sua vita è ancora tanta per Diletta Leotta, diventata moglie del calciatore Loris Karius a meno di un anno dalla nascita della piccola Aria, la loro prima figlia. I momenti più intensi della cerimonia celebrata a Vulcano, in Sicilia, condivisi con le persone più vicine alla coppia sono stati raccontati sui social con una serie di foto e di video che hanno documentato la gioia degli sposi, ma anche gli abiti scelti per i giorni, dalla festa pre-nozze alla festa successiva al sì. La conduttrice, infatti, ha sfoggiato diversi modelli nel corso di questi giorni, a partire dall'addio al nubilato che ha dato un'anticipazione di ciò che avrebbe poi indossato davanti al marito e agli ospiti per il fatidico sì: un vestito con gonna ampia e motivi floreali in pizzo avvitato in un bustier. Accollato davanti e scollato sulla schiena, il vestito è stato indossato prima con un corpetto con lunghe maniche, rimovibili per valorizzare il décolleté.

Il vestito da sposa di Diletta Leotta

Alla creazione realizzata da Atelier Emè, brand nato nel 1961 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Monza, di cui è testimonial, Diletta Leotta ha dedicato oggi un post che ha mostrato i dettagli sartoriali dell'abito, comprensivo del velo con la scritta "All I ever wanted". "Il mio sogno", ha scritto la conduttrice a corredo del post, apprezzatissimo dai follower ancora autori di auguri per lei e la sua famiglia.

"Abbiamo realizzato per lei una creazione d’alta sartoria, un Abito sensazionale in pizzo rebrodè dalle sofisticate geometrie floreali", ha raccontato l'account social di Atelier Emè: "Il corpino è disegnato meravigliosamente da collo alto e maniche lunghe, mentre il punto focale rimane senza dubbio il corsage accuratamente strutturato, che insieme alla gonna ampia in semitrasparenza, raccontano un ensemble di eleganza e d'innovazione della tradizione".