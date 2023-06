"Dillo alla mamma, dillo all'avvocato": la reazione della cognata di J-Ax al video di Luis Sal contro Fedez

"Dillo alla mamma, dillo all'avvocato" è la frase che più di qualsiasi altra spopola in rete da oltre 48 ore. Parte dei quattro minuti del video con cui Luis Sal ha raccontato la sua versione dei fatti sul divorzio professionale da Fedez, quei pochi secondi entrano nella storia dei social come il contenuto più visto e replicato, commentato da migliaia di utenti che postano e ripostano il meme del famoso youtuber contribuendo a un'inarrestabile viralità. Tra loro, a sorpresa, c'è anche Jill Nizzotti, moglie di Grido, fratello di J-Ax che con Fedez ha riallacciato i rapporti dopo un lungo periodo di allontanamento. La donna ha postato il filmato l'ormai arcinoto "dillo alla mamma dillo all’avvocato" due volte: la prima volta re-postando la storia di una sua amica che l'aveva taggata scrivendo "karma is your checks about to bounce" - strofa del testo della versione remix della canzone "Karma" di Taylor Swift con Ice Spice - e aggiungendo come scritta "avvocatoooo", la seconda volta insieme alla frase "su le mani Papete!".

Da parte di J Ax, tuttavia, non è arrivato alcun commento alla questione che in queste ore ha messo al centro delle cronache social l'amico Fedez e l'ex socio Luis Sal. Insieme ad Annalisa, i due hanno lanciato il nuovo singolo estivo Disco Paradise che proprio ieri è stato cantato, suonato e ballato sul palco di "Radio Zeta Future Hits Live - Il Festival della Generazione Zeta". La faccenda, dunque, resta confinata tra Luis Sal, il rapper e - si immagina - agli avvocati, appunto.