Divorzio Blasi-Totti: "Ilary avrà una casa sua ma intestata ai figli e un assegno sostanzioso"

Si susseguono le indiscrezioni su quello che potrebbe comportare il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Presunti accordi per non rilasciare interviste a giornali o programmi televisivi, richiesta di pubblicare il meno possibile sui social e anche la scelta di optare per una separazione consensuale così da non dover fare lunghe battaglie in tribunale. Se tutto ciò avverrà lo scopriremo solo con il passare dei mesi, intanto tra le indiscrezioni che riporta il settimanale Chi due riguardano cosa spetterebbe a Ilary con la separazione. In particolare il magazine parla di una casa per lei ma intestata ai figli e di un "sostanzioso assegno economico".

L'accordo tra i due sarebbe vicino, Ilary rinuncerebbe a dimostrare il tradimento che avrebbe portato alla fine del matrimonio, per amore dei figli quindi sarebbe disposta a "mettere da parte l'orgoglio". Blasi sarebbe quindi pronta a non fare la guerra, ma non perché non voglia, ma solo per rendere il più sereno possibile il distacco, anche se non è semplicissimo visto che Totti continua a farsi vedere, anche se non nella stessa inquadratura, con Noemi Bocchi, l'ex calciatore è andato al ristornate con Bocchi, e altri amici, in un locale in cui andava con Blasi. Ilary questa estate ha cercato di svagare la mente, ma per lei - com'è normale che sia - non è stato semplice e c'è anche chi dice di vederla molto magra e provata dalla situazione.