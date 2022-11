Ringo: "I Maneskin? Terrificanti". E racconta i rapporti con la ex Eleonoire Casalegno

Gli anni '70 trascorsi in zona Porta Venezia a Milano, la giovinezza piena zeppa di trasgressioni su cui - dice - "potrei scrivere un’enciclopedia", i miliardi di lire spesi tra macchine, moto, viaggi: Rocco Maurizio Anaclerio, per tutti Dj Ringo, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dove le tappe fondamentali della sua vita provata e professionale si sono alternate con i commenti sulla musica di oggi. Da tempo il conduttore radiofonico è direttore creativo di Virgin Radio dove continua a condurre Revolver, il suo programma dedicato al rock. E anche di rock ha parlato nel corso del colloquio, definendo senza esitazione "terrificanti" i Maneskin.

"Sono un surrogato di un prodotto di marketing, non hanno nulla di vero, nemmeno il reggicalze. Mi dispiace e sono pronto a ricredermi... Per fare rock ‘n’ roll c’è una cosa molto importante: non puoi essere un poser. La risposta è Iggy Pop. Mi aspetto un pezzo vero" ha detto sulla band che ha trovato il successo al Festival di Sanremo. E sul brano Zitti e Buoni: "L'hanno presentata a Sanremo. Capisce dove è l’errore? Un gruppo rock non dovrebbe essere al Festival di Sanremo" ha aggiunto"Ci sono quattro star che sono nell’olimpo: James Dean, Elvis, Humphrey Bogart, uno dei più fighi di tutti, Marilyn Monroe l’icona. Il rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock".

Maneskin ma non solo: "Il panorama attuale mi fa caga*e" ha aggiunto parlando della musica di oggi: "Ho sentito Viola di Fedez e Salmo, non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica...".

I rapporti con la ex Elenoire Casalegno

Dj Ringo è stato legato a lungo ad Elenoire Casalegno da cui ha avuto una figlia, Swuami. Oggi è fidanzato con la ex pallavolista Rachele Sangiuliano, e i rapporti con la sua ex sono ottimi. "Siamo amici, è la madre di mia figlia, come potrei parlarne male?" ha affermato parlando della conduttrice. E sulla separazione più mediatica del momento: "Mi spiace quando vedo separazioni burrascose, come ora Totti e Ilary, rimango basito" ha aggiunto con amarezza, "Non riuscirei a fare questa guerra pubblica".

Tra le sue ex anche Francesca Piccinini, anche lei ex campionessa di pallavolo con cui ha mantenuto un buon rapporto: "Tra le mie ex non ho mai avuto nemiche, come mi sono messo insieme con il sorriso, da giocherellone, altrettanto ho fatto quando mi sono lasciato. Quando vedo che sta arrivando il momento in cui non ci si capisce più mi fermo prima dello scontro", ha confidato, "Preferisco evitare la battaglia, chiamatemi paraculo o fortunato. Trovo assurdo farla finire in guerra, se è stato amore; in questo sono un romantico anni 50".