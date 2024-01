Dolce e Gabbana, la frecciatina (indiretta) a Chiara Ferragni: "Influencer destinati alla caduta"

"La caduta degli influencer è automatica". È così che, per la prima volta, Domenico Dolce e Stefano Gabbana rompono il silenzio su quanto sta accadendo nel mondo degli influencer dopo il cosiddetto pandoro-gate di Chiara Ferragni. Se finora, infatti, sembrava che tutti avessero espresso la propria opinione sullo scandalo del pandoro Balocco che ha travolto la vita e il lavoro di Chiara Ferragni con accuse di truffa per pubblicità ingannevole, è arrivato anche il commento (indiretto) degli stilisti simbolo del made in Italy in tutto il mondo, Dolce e Gabbana.

Appena prima dell'inizio del loro show a Milano, infatti, i due creativi del mondo della moda, hanno voluto esprimere il loro pensiero su quanto sta accadendo nel mondo degli influencer specificando come, secondo loro, questi siano destinati a scomparire con la stessa velocità con cui sono nati.

"Gli influencer in automatico vanno a cadere - hanno detto i due stilisti italiani -. Siamo stati gli unici a non lavorare con gli influencer, li abbiamo fatti sfilare ma non abbiamo mai pagato nessuno. Si commentano da soli e da tanto, non è una novità ora che è uscita questa 'bomba'".

E anche se Dolce e Gabbana non nominano direttamente a Chiara Ferragni, è più che evidente che la loro riflessione sul mondo dei social e degli influencer nasca proprio dallo scandalo di Ferragni e dal suo evidente crollo in fatto di reputazione, consensi e fiducia del pubblico.

"Il fotografo, come il giornalista, fa un mestiere per cui ha studiato, ha una cultura, si può avere un dialogo alla pari. Un influencer di 20 anni non ha colpa, ma non ha quella cultura e con tutto il rispetto il suo è un lavoro diverso, oggi bisogna tornare alla qualità, che è anche amore, perché la carezza di un padre non ha il valore di un like. In questi anni ci siamo tutti ubriacati con la comunicazione globale, oggi tutti parliamo di tutto, dalla medicina alla moda, dalla scienza alla cultura, ma per farlo bisogna aver studiato, altrimenti cosa esisterebbero a fare le università? Dobbiamo dar voce in tutti i settori a chi ha competenze".

E con questa riflessione dove Dolce e Gabbana spingono tutti a una revisione dei valori importanti della vita e di quanto sia fondamentale tornare ad affidarsi e fidarsi di chi è competente e non solo di chi è popolare si apre, forse, una nuova era. Cosa penserà di tutto ciò Chiara Ferragni? Beh, per ora, sembra proprio non abbia intenzione di farcelo sapere dato che ci ha ben informati, tramite il suo profilo Instagram, che sta per trascorrere una giornata di relax insieme alla sua famiglia. Alle polemiche? Ci penserà la sua task force.