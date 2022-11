Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 20 novembre 2022: scaletta e anticipazioni

Questa domenica un nuovo appuntamento con lo show pomeridiano di Mara Venier a partire dalle 14:00. Quella di domani sarà però una puntata molto più breve in quanto finirà alle 15:30 per via della messa in onda della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar.

Non mancheranno gli ospiti e ovviamente neanche i dibattiti: la partenza, infatti, non poteva che essere con il tanto amato quanto discusso Ballando con le stelle, che andrà in onda proprio questa sera, sabato 19 novembre. Sicuramente Mara Venier spenderà alcuni momenti per porgere le sue condoglianze a Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando, che ha perso la madre nella mattina del 19 novembre.

Le anticipazioni della puntata di Domenica In del 20 novembre 2022

Come accennato la diretta si aprirà con Ballando con le stelle: in studio ci saranno Ema Stockholma, Alessandro Egger, Bobby Solo. Confermati gli opinionisti: Guilllermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli. Probabilmente si parlerà oltre che della puntata anche dei caso Montesano.

Chiuso il capitolo tv si aprirà quello musica con Massimo Ranieri, il quale concederà a Mara una lunga intervista per lanciare il nuovo singolo "Lasciami dove ti pare". Poi arriverà in studio, per parlare del suo libro "Fratelli, una famiglia italiana" Santo Versace.

Infine, poco prima della chiusura anticipata, sarà la volta di Eros Ramazzotti che parlerà del suo tour e ovviamente anche della sua vita privata e quindi anche di Aurora che presto lo renderà nonno.