Domenica In, Paola Perego in lacrime: "La sua morte ancora fresca, dopo il funerale ero a Ballando"

Due settimane fa Paola Perego ha condiviso un pubblicato un doloroso addio su Instagram: "Zio, abbiamo condiviso una vita, e ora chi mi chiamerà 'gioia'?", ha scritto a corredo di un album di foto in cui si mostrava accanto ad uomo che nella sua vita è stato centrale. Oggi, ospite di Domenica In, la conduttrice racconta quanto il dolore per la scomparsa dello zio sia ancora fresca.

Quando infatti Mara ricorda il lutto, Perego non trattiene le lacrime: "È una cosa ancora fresca, ma il lavoro è una medicina. Ho fatto la prima puntata di Ballando dopo il funerale". Quindi svela un aneddoto: "Lui aveva una abitudine: teneva un elastico sull'accendino perché così nessuno poteva rubarglielo, io oggi tengo ancora il pacchetto vuoto di sigarette e l'accendino che ha lasciato a casa nostra. Non sono ancora riuscita a buttarlo. Quando Lucio non c'era e mio figlio aveva gli attacchi d'asma, lui c'era". Non sono insomma giorni semplici per Paola, che però trova nella famiglia e nel lavoro ragioni per sorridere.