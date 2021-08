Un Medico in Famiglia, l'ex bimba Domiziana Giovinazzo si è sposata: l'abito è super sexy

La foto del bacio più bello, il primo da marito e moglie, e la didascalia con la data "27-08-2021". Così Domiziana Giovinazzo, attrice che molti ricorderanno come Elena Martini di Un Medico in Famiglia, ha sposato nella giornata di ieri il compagno Angelo. Giovanissima, appena 21 anni, l'artista aveva già avuto un figlio, Lorenzo, nato ad aprile.

Il matrimonio e l'abito super sexy?

L'evento è stato raccontato via social. Dall'arrivo della sposa in chiesa sotto braccio al papà, fino al bacio (particolarmente appassionato) col neo marito quando i due erano ancora all'altare, al termine della cerimonia. Poi l'uscita dall'edificio, il lancio del riso ed una festa andata avanti fino a notte inoltrata, quando il tradizionale taglio della torta è avvenuto coi fuochi d'artificio alle spalle. E ancora brindisi, danze, musica e sorrisi.

Impossibile non notare l'abito super sexy scelto da Domiziana. Un corpetto aderente sul busto ricamato con punti luce e capace di valorizzare appieno il seno. Per il neo marito invece tinte scure all'insegna dell'eleganza.

Un Medico in Famiglia è chiuso definitivamente?

Tra le protagonista principali di Un medico in famiglia, Domiziana interpretava appunto Elena, figlia di Lele Martini, a sua volta figlio di Nonno Libero interpretato da Lino Banfi. La serie tv è andata in onda su Rai Uno per dieci edizioni, per un totale di 286 puntate totali. In più occasioni Banfi ha cercato di invitare la Rai a chiudere definitivamente la fiction con la realizzazione dell'undicesima stagione, ma i suoi appelli sono rimasti inascoltati.

In basso, le foto del matrimonio di Domiziana Giovinazzo (e dell'abito super sexy)